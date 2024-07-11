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Zeytinburnu'nda silahlı saldırıda öldürülen şahsın yeni görüntüleri ortaya çıktı

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Zeytinburnu'nda 1 yıl önce cezaevinden çıkan bir şahsın, çocukluk arkadaşı tarafından silahla öldürüldüğü anların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Cinayet anının görüntülerinde saldırganın silahını ateşlediği ve kurbanın vurulduğu görülüyor.

Zeytinburnu'nda 1 yıl önce cezaevinden çıkan şahsın, çocukluk arkadaşı tarafından silahla öldürüldüğü anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

8 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerinde Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi 48. Sokak'taki elektronik tamiri yapılan bir işyerinde meydana gelmişti. 2018'de uyuşturucu madde bulundurmak ve satmak suçlamasıyla girdiği cezaevinden 2023 yılında tahliye olan Mert Kutluer, olay günü iş yerinin yanındaki market sahibiyle tartışmış, market sahibi Mert Kutluer'in çocukluk arkadaşlarını çağırmıştı. Taraftar arasında çıkan kavgada Kutluer'in iş yerinin camına taş atılmış, dükkandan çıkan Kutluer tartıştığı kişilerden birinin açtığı ateş sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmış ancak hayatını kaybetmişti.

Cinayet anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Katil zanlısının ve olaya karışanların yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülürken cinayet anının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde işyerinin kapısından ateş açan şahsın silahının tutukluluk yaptığı, ardından babasıyla birlikte iş yerinden çıkan Kutluer'in vurulduğu görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zeytinburnu Çocukluk Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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