Haberler

Zeytinburnu'nda Silahlı Saldırı: İki Arkadaş Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zeytinburnu'nda alacak verecek meselesi nedeniyle bir iş yerinde yaşanan silahlı saldırıda iki arkadaş hayatını kaybetti. Olayla ilgili detaylar ortaya çıkarken, saldırıyı gerçekleştiren kişinin neden böyle bir eyleme başvurduğu merak ediliyor.

Zeytinburnu'nda iddiaya göre alacaklarını tahlis etmek için işyerine giden iki arkadaş, silahlı saldırıda vurularak öldürülmüştü. Fatih Avcı ve Ümit Özer'in cenazesi otopsi ardından ailelerine teslim edildi. Ümit Özer'in kardeşi Coşkun Özer, "İş yeri sahibi içeri çağırıyor. Paranız içeride deyip arkasından sıkmış" dedi.

Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'nde dün akşam yaşanan olayda Fatih Avcı ve Ümit Özer alacak verecek nedeniyle tartıştıkları H.D. isimli şahsın iş yerine gitti. İçeride yaşanan tartışmada silahını çeken H.D., Avcı ve Özer'e kurşun yağdırdı. Olayda hayatını kaybeden iki arkadaşın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsileri tamamlanan cenazeler ailelerine teslim edildi.

Olayla ilgili konuşan Ümit Özer'in kardeşi Coşkun Özer "Alacak verecek meselesi olduğunu söylüyorlar. Adam içeri çağırıyor. Gelin paranız hazır demiş. Daha önce telefonda tartışmışlar. Para içerde deyip arkasından sıkmış. Biz de şok içindeyiz. Bildiklerim bu kadar. Akşam eve gittim. Kız kardeşim gelip abimi vurmuşlar dedi. Sonra buraya geldim. 2 arkadaş birden ölmüş" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor

Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
Eski Fenerbahçeliden çok konuşulacak itiraf: Kar maskesi takıp Trabzonspor maçlarına giderdim

Eski Fenerbahçeliden çok konuşulacak itiraf: Ben Trabzonsporluyum
Taraftarlar havalara uçacak! Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi

Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey iki alay askerin gelişiyle başladı

İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey 2 alay askerin gelişiyle başladı
İspanyol teknik adamın Arda Güler için söyledikleri olay oldu: O tam bir...

İspanyol teknik adamın Arda için söyledikleri olay oldu: O tam bir...
Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi

Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.