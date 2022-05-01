Zeytinburnu'nda şampiyonluk kutlamalarında tekmeli yumruklu kavga kamerada - Haberler

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Zeytinburnu'nda şampiyonluk kutlamalarında tekmeli yumruklu kavga kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Zeytinburnu'nda şampiyonluk kutlamalarında tekmeli yumruklu kavga kamerada

Zeytinburnu'nda şampiyonluk kutlamaları sırasında vatandaşlarla Trabzonsporlu taraftarlar arasında tekme-tokat kavga çıktı.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (İHA) - Zeytinburnu'nda şampiyonluk kutlamaları sırasında vatandaşlarla Trabzonsporlu taraftarlar arasında tekme-tokat kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık sezonunda Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etti. Dün akşam Türkiye'nin hemen hemen yer yerinde Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluğu kutladı. Bazı noktalarda kutlamalara gölge düşüren anlar da yaşandı. İstanbul Zeytinburnu'nda iddiaya göre taşkınlık çıkaran bir grup taraftar ile vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Bir taraftar vatandaşlara bayrak sopasıyla saldırdı. Yaşananları başka bir taraftar cep telefonu kamerasıyla kaydetti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Spor Toto Süper Lig, Zeytinburnu, Trabzonspor, kavga, 3. Sayfa, Haberler

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