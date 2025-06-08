Zeytinburnu'nda Otomobilin Doğal Gaz Kutusuna Çarpması Sonucu Panik

Zeytinburnu'nda Otomobilin Doğal Gaz Kutusuna Çarpması Sonucu Panik
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İstanbul Zeytinburnu'nda bir otomobilin doğal gaz kutusuna çarpması sonucu mahallede büyük bir panik yaşandı. Patlama sesi ile birlikte bina sakinleri dışarı koştu, şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

İstanbul Zeytinburnu'nda bir otomobilin doğal gaz kutusuna çarpması sonucu mahallede büyük panik yaşandı. Patlama sesinin ardından bina sakinleri kendilerini dışarı atarken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi Yeşilyol C Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir sürücü, kontrolünü kaybederek bir binanın doğal gaz kutusuna çarptı. Çarpmanın ardından büyük bir gürültüyle birlikte patlama sesi duyuldu. Patlama sesini duyan bina sakinleri paniğe kapıldı. Binada bulunan vatandaşlar, kendilerini dışarıya attı. Kazayı yapan sürücünün olayın hemen ardından, "Binayı boşaltın, doğal gaz borusunu patlattım" diyerek çevredekileri uyardığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine doğalgaz, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Doğal gaz ekipleri kısa sürede müdahale ederek gaz akışını keserken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Öte yandan ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

"Kazayı yapan sürücü doğal gaz borusunun patladığını söyledi"

Bina sakinlerinden Cafer Çiçek, "Önce büyük bir ses geldi, ardından patlama gibi bir ses duyduk. Pencereden baktığımızda, kazayı yapan sürücü doğal gaz borusunun patladığını söyledi. Biz de hemen binayı boşaltıp dışarı çıktık. Allah'a şükür can kaybı olmadı. O sırada genelde kadınların toplandığı yerde kimse yoktu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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