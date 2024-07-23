Zeytinburnu'nda otomobil park etme tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda otomobil park etme tartışması nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 1 kişi vurularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Kadir Temiş'e ait otomobil, bir başka kişinin arabasını park edeceği esnada çizilerek zarar gördü. Bunun üzerine Kadir Temiş, karşı taraf ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Temiş ile bir kişi arasında silahlı kavga çıktı.

Silahlı kavgada Kadir Temiş, bir saldırgan tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Yaralanan Temiş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, şarjör ve mermileri topladı.

Hastaneye kaldırılan Kadir Temiş'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.