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Zeytinburnu'nda otomobil ile tramvay çarpıştı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Zeytinburnu'nda otomobil ile tramvay çarpıştı: 1 yaralıTopkapı istikametindeki tramvay seferlerinin durdurulduğu öğrenildi.

Zeytinburnu'nda otomobil ile tramvay çarpıştı: 1 yaralı

İSTANBUL Zeytinburnu Seyit Nizam Caddesi'nde tramvayla otomobil çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Otomobilde sıkışan araç sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılmaya çalışılırken Zeytinburnu-Topkapı istikametindeki tramvay seferlerinin durdurulduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zeytinburnu İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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