Zeytinburnu'nda otomobil ile tramvay çarpıştı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Zeytinburnu'nda otomobil ile tramvay çarpıştı: 1 yaralıTopkapı istikametindeki tramvay seferlerinin durdurulduğu öğrenildi. Zeytinburnu'nda otomobil ile tramvay çarpıştı: 1 yaralı İSTANBUL Zeytinburnu Seyit Nizam Caddesi'nde tramvayla otomobil çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Otomobilde sıkışan araç sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılmaya çalışılırken Zeytinburnu-Topkapı istikametindeki tramvay seferlerinin durdurulduğu öğrenildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zeytinburnu İtfaiye 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Zeytinburnu'nda otomobil ile tramvay çarpıştı: 1 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.