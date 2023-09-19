Zeytinburnu'nda motosikletli silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Zeytinburnu'nda motosikletten yapılan, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Beştelsiz Mahallesi'nde ilerleyen motosikletli 2 kişi, yol kenarında bekleyen Nuri Y. ile Yusuf Y'ye ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Saldırıda mermilerin isabet ettiği iki kuzen yaralandı.

Olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastane kaldırılan kuzenlerden Nuri Y. hayatını kaybetti, Yusuf Y. tedavi altına alındı.

Saldırının ardından zanlıların yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Öte yandan saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, motosikletle sokakta ilerleyen kasklı 2 kişiden arkadakinin, yol kenarında duran Nuri Y. ile Yusuf Y'ye silahla ateş etmesi, daha sonra saldırganların hızla uzaklaşmaları, mermilerin isabet ettiği kuzenlerin ise yere yığılmaları yer alıyor.