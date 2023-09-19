Zeytinburnu'nda Motosikletli Saldırganlar Giyim Mağazasına Saldırdı

ZEYTİNBURNU'NDA motosikletli saldırganlar giyim mağazasına kurşun yağdırdı. Dükkan sahibi ağır yaralanırken yeğeni kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Zeytinburnu Beştelsiz mahallesinde gerçekleşti. Motosikletli iki saldırgan Yusuf Yaşar'ın sahibi olduğu giyim mağazasına silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırının neden ve kimler tarafından gerçekleştirildiği bilinmezken kurşun yağdıran kasklı saldırganlar motosikletleriyle olay yerini terk etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dükkan sahibi Yusuf Yaşar ve yeğeni Nuri Yaşar yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastane de yapılan tüm müdahalelere rağmen Nuri Yaşar'ın hayatını kaybettiği Yusuf Yaşar'ın ise tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi. Saldırı anı aynı sokakta bulunan bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, motosikletli saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Saldırının gerçekleştiği mağazanın dükkan komşusu olan Ali Karayıldız, "Olayın iç yüzünü bilmiyorum. İki el silah sesi geldi. Ben kurusıkı sıktılar zannettim. Yusuf arkadaşımız kapıdaydı, ayakta. Döndü baktı, bende içeride oturuyordum. Vuranları görmedim tabi ki. Diğer arkadaş düştü. Peşinden 5-6 el daha silah sesi geldi. Diğer arkadaş düştü, Yusuf'un düştüğünü görmedim. Dışarı çıktığımızda motosiklet geçmişti, sokağın başındaydı. Ben motosikleti görmedim, iki kişilermiş. Olayı bilmiyorum yani geçmişleri var mı, yok mu bilmiyorum. Biri vefat etti." Dedi.

Aynı sokakta dükkanı bulunan Siraç Şimşek ise, "Biz burada komşuyuz, esnafız. Burada oturuyorduk. Birden silah sesleri durduk, o şekilde gördük. Ondan sonra orada iki arkadaş yerde yatıyordu. İki kişi motorla geçiyorlardı. Silah seslerini duyduk, geldik. 2 kişi yerdeydi. Nedenini bilmiyoruz. Kendisi 'Herhangi bir sorunumuz yok' dediler. Saldırganlar kasklıydı, hiçbir yerleri görülmüyordu. Silah sıktıktan sonra zaten kendileri kaçtı." İfadelerini kullandı.