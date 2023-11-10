ZEYTİNBURNU'nda Motosikletle 150 Bin Dolar Taşıyan Döviz Bürosuna Silahlı Saldırı

ZEYTİNBURNU'nda motosikletle 150 bin dolar taşıyan döviz bürosu çalışanlarına silahla saldıran 3 şüpheli, bütün parayı alarak kaçtı. Şüpheliler olaydan bir süre sonra yakalandı ve tutuklandı.

ZEYTİNBURNU'nda motosikletle 150 bin dolar taşıyan döviz bürosu çalışanlarına silahla saldıran 3 şüpheli, bütün parayı alarak kaçtı. Motosiklete silahla saldırıp parayı aldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıyan şüpheliler olaydan bir süre sonra yakalandı. Şüpheliler adli makamlarca tutuklandı.

Döviz bürosunda çalışan E.Ç. (20) ile A.Z. (24), 2 Ekim Pazartesi günü 150 bin doları Kapalıçarşı'ya götürmek üzere motosikletle yola çıktı. Merkezefendi Mahallesi, D-100 yan yoldayken E.Ç. ile A.Z.'nin kullandığı motosiklete, başka bir motosikletle yaklaşan şüpheliler silahla saldırdı. İkili saldırı sonrası durmak zorunda kalırken, E.Ç. ayak bileğinden vurularak yaralandı. Şüpheliler o sırada 150 bin doları gasbederek kaçtı.

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini takip ederek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler Yunus E.T. (22), Ömer D. (22) ve Necip Y. (24) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Necip Y.'nin üzerinden 167 bin lira, Ömer D.'nin üzerinden ise 278 bin lira olmak üzere gasbedilen paranın toplamı olan 445 bin lira çıktı.

Şüphelilerden Yunus E.T.'nin motosikleti kullandığı Ömer D. ve Necip Y.'nin ise olayı organize ettiği ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya karıştığı tespit edilen 2 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların aralıksız devam ettiği öğrenildi.