Zeytinburnu'nda motosiklet sürücüsü, tartıştığı taksiciyi böyle ezmeye çalıştı - Haberler

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Zeytinburnu'nda motosiklet sürücüsü, tartıştığı taksiciyi böyle ezmeye çalıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Zeytinburnu'nda motosiklet sürücüsü, tartıştığı taksiciyi böyle ezmeye çalıştı Zeytinburnu'nda yaşanan yol verme tartışmasında motosiklet sürücüsü, tartıştığı taksi sürücüsünü ezmeye çalıştı.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (İHA) - Zeytinburnu'nda motosiklet sürücüsü, tartıştığı taksiciyi böyle ezmeye çalıştı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda yaşanan yol verme tartışmasında motosiklet sürücüsü, tartıştığı taksi sürücüsünü ezmeye çalıştı. Taksici ve motosikletli arasında yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Sümer Mahallesi Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, motosiklet sürücüsüyle taksici arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Motosikletiyle gaza basan sürücü aracından inen taksiciye çarpıp ezmeye çalıştı. Ezilme tehlikesinden kurtulan taksici ve motosikletli sürücü arasında yaşanan boğuşmayı trafikteki diğer sürücüler ayırdı.

Kavga anı kamerada

Yaşanan kavga vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, aracından inen taksi sürücüsü motosiklet sürücüsüyle tartışıyor. Motosikletin gazına basan sürücü, taksiciyi ezmeye çalışıyor. Kavgayı diğer sürücüler ayırıyor.

Zeytinburnu'nda motosiklet sürücüsü, tartıştığı taksiciyi böyle ezmeye çalıştı

Zeytinburnu'nda motosiklet sürücüsü, tartıştığı taksiciyi böyle ezmeye çalıştı

Zeytinburnu'nda motosiklet sürücüsü, tartıştığı taksiciyi böyle ezmeye çalıştı

Zeytinburnu'nda motosiklet sürücüsü, tartıştığı taksiciyi böyle ezmeye çalıştı

İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - 3. Sayfa

Zeytinburnu, Motosiklet, kavga, Taksi, 3. Sayfa, Haberler

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