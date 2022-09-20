Zeytinburnu'nda kül olan Tarihi Merkez Efendi Fırının son hali havadan görüntülendi

Zeytinburnu'nda gece saatlerinde çıkan yangın sonucu büyük hasar alan Tarihi Merkez Efendi Fırınının son hali dron ile görüntülendi. Tarihi Merkezefendi Fırınında sabah saatlerinde başlayan enkaz kaldırma çalışmaları ise devam ediyor.

Yangın 01.00 sıralarında Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi Mevlevihane Caddesi üzerinde bulunan Tarihi Merkez Efendi Fırınında çıkmıştı. Edinilen bilgiye göre 2015 yılında restore edilen ve vatandaşların hizmetine açılan 3 katlı tarihi fırının taşla yapılı olan ilk katında bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sırada üst katlara sıçradı.

Kısa süre içinde yangına müdahale eden itfaiye ekipleri Tarihi Merkez Efendi Fırın'ında çıkan yangın kontrol altına aldı. Ekiplerin fırındaki soğutma çalışmaları sabah saatlerine kadar devam etti.

Tarihi Merkez Efendi Fırınındaki hasar havadan görüntülendi

Yangının soğutma çalışmalarının ardından fırında enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Çalışmalar esnasında belediye ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Enkaz kaldırma çalışmaları ve yangının ardında bıraktığı hasar, dron ile havadan görüntülendi. Ölen ve yaralananın olmadığı yangınla ilgi polis ekipleri inceleme başlattı. - İSTANBUL