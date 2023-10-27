Zeytinburnu'nda komşu kavgası silahlı arbedeye dönüştü

Zeytinburnu'nda yaşanan bir komşu kavgasında, duvar ören komşu tarafından darbedilen Şirin Çakıcı, silahlı arbede yaşandı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Oğuzhan CİN / İSTANBUL, ZEYTİNBURNU'nda yaşadığı bina ile karşı bina arasındaki hava boşluğunu kapatan M.Ö. komşusuyla kavga etti. 'Görüş açımı kapattın' diyerek duvar ören komşusu M.Ö.'ye tepki gösteren Şirin Çakıcı darbedildi. Kavgada silahla havaya ateş açıldı, şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, Merkezefendi Mahallesi'nde bulunan 3 Katlı binada meydana geldi. İddiaya göre M.Ö., yaşadığı bina ile karşı bina arasında kalan havalandırma boşluğunu duvar örerek kapattı. Bunun üzerine karşı binada yaşayan Şirin Çakıcı, duruma itiraz ederek, "Benim görüş açımı kapattın" dediği için iki komşu arasında tartışma çıktı. Sokağa taşınan tartışmaya, M.Ö.'nün yakınlarının dahil olmasıyla Çakıcı darbedildi. Olayda tabancayla etrafa ateş açıldı; şans eseri kurşunlar kimseye isabet etmedi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Arbede, polis ekiplerinin gelmesiyle son buldu. Ekipler, şüphelileri gözaltına alırken darp sonucu yaralanan Çakıcı hastaneye götürüldü. Ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.