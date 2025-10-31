Haberler

Zeytinburnu'nda Kentsel Dönüşümde Şok İfade: Bitişik Bina Duvarsız Ortaya Çıktı

Güncelleme:
İstanbul Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binaların yanında bulunan 3 katlı bir binanın duvarının olmadığı tespit edildi. Müteahhit, bu durumu daha önceden uyarılara rağmen önlem alınmamasıyla bağladı.

İstanbul Zeytinburnu'nda kentsel dönüşümü yapılan 3 binanın yıkımı sırasında bitişikteki bir binanın duvarının olmadığı ortaya çıktı. Duvarı olmayan 3 katlı binanın son hali dron ile görüntülendi.

Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi Arif Şentürk Sokağı'nda bulunan 3 bina kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılmaya başlandı. Binaların yıkımı sırasında bitişikteki 3 katlı binanın duvarının olmadığı ortaya çıktı. Duvarı bulunmayan bina havadan görüntülendi.

"Biz daha önce bu insanları tek tek uyardık"

3 binanın yıkımını yapıp yeniden inşa edecek firma sahibi müteahhit İhsan Kaya, "Biz buraya başlamadan önce bu arkadaşların hepsini tek tek gezdik, onları uyardık. Sizin kentsel dönüşüm yapmadığınız duvarın bizim duvarımız olmadığını arkadaşlara ilettik. 'Eğer burada malzemeniz eksiğiniz varsa yan tarafa çekin. Bir zarar görmesin' dedik. Uyarmamıza rağmen bu arkadaş hiçbir önlem almadı. Kentsel dönüşüm olduğu için ve deprem bölgesi olduğu için biz insanların mağdur olmaması için bir an önce çalışma başlattık. Bir an önce bitirmek istiyoruz. Biz daha önce bu insanları tek tek uyarmışız. Ama biz yıkıma başladıktan sonra bu arkadaş gelip gece 05.00 gibi oradaki malzemeleri atıp kalkıp televizyon kanalarını çağırıp şov yapıyor. Bizden 250 bin TL istedi. Biz 'sana para veremeyiz' dedik" diye konuştu.

"Buranın duvarını kullanarak odasını genişletiyor"

Kentsel dönüşümün başladığı apartmalardan birinde yaşayan Hatice Özbek, duvarı olmayan binanın 1993'te yapıldığını ardından iki bina arasındaki boşluktan yararlanarak binasını genişlettiğini iddia ederek, "Kendi ek duvar örmüyor buranın duvarını kullanarak odasını genişletiyor. Aylardır belli burasının yıkılacağı bir haftadır da çevresi çevrili olmasına rağmen bilmelerine rağmen yaptırmıyorlar. Birkaç gün önce burası yıkılırken üst katta yer açılınca haber veriliyor. Yetkili kişiler geliyor 'sizlik bir durum yok, yıkmaya devam edebilirsiniz' deniyor. Buna rağmen diğer taraflar yıkılıp burası beklemeye alınıyor. Burası beklemeye alınmasına rağmen 'duvarınızı örün hani mağduriyet yaşamayın' diyorlar ki 'boşver siz yıkın' diyorlar. Bu gece de tutuyorlar, koltuklarını dışarı atıyorlar. Bizim eşyalarımız döküldü, mağduruz anlamında yapıyorlar ama alakası yok" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

