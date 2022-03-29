Son dakika haberi: Zeytinburnu'nda 2 grup arasında çıkan silahlı çatışma kamerada - Haberler

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Son dakika haberi: Zeytinburnu'nda 2 grup arasında çıkan silahlı çatışma kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bir son dakika haberine göre Zeytinburnu'nda 2 grup arasında çıkan silahlı çatışma kamerada Zeytinburnu'nda 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Zeytinburnu'nda 2 grup arasında çıkan silahlı çatışma kamerada

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Son dakika haberi: Zeytinburnu'nda 2 grup arasında çıkan silahlı çatışma kamerada

Son dakika haberi: Zeytinburnu'nda 2 grup arasında çıkan silahlı çatışma kamerada

Son dakika haberi: Zeytinburnu'nda 2 grup arasında çıkan silahlı çatışma kamerada

Son dakika haberi: Zeytinburnu'nda 2 grup arasında çıkan silahlı çatışma kamerada

Son dakika haberi: Zeytinburnu'nda 2 grup arasında çıkan silahlı çatışma kamerada

Son dakika haberi: Zeytinburnu'nda 2 grup arasında çıkan silahlı çatışma kamerada

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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