Son dakika haberi: Zeytinburnu'nda 2 grup arasında çıkan silahlı çatışma kamerada

Zeytinburnu'nda 2 grup arasında çıkan silahlı çatışma kamerada

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.