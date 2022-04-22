Zeytinburnu'nda genç kız çamaşır ipinden kıyafet çaldı... O anlar kamerada - Haberler

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Zeytinburnu'nda genç kız çamaşır ipinden kıyafet çaldı... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Zeytinburnu'nda genç kız çamaşır ipinden kıyafet çaldı.

Zeytinburnu'nda genç kız çamaşır ipinden kıyafet çaldı... O anlar kamerada

İSTANBUL İstanbul Zeytinburnu'nda genç kız, bir evin balkonunda kurumak için ipe asılan kıyafeti çalarak kayıplara karıştı. Şaşkınlık uyandıran olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 20 Nisan günü saat 23.00 sıralarında Zeytinburnu'nda meydana geldi. İddialara göre, genç kız binanın birinci katında balkonda asılı olan kıyafeti gözüne kestirdi. Bir süre sonra harekete geçen genç kız, önce kucağından yere bıraktığı kediyi sevdi. Bir süre etrafı kolaçan eden genç kız, binanın önündeki klima motorunun üstüne çıktı. İpte asılı olan kıyafeti çalan genç kız kayıplara karıştı. Kıyafetlerini bulamayan ev sahipleri güvenlik kamerasını izledi. Genç bir kızın kıyafeti ipten aldığını gören ev sahipleri şaşkınlık yaşadı.

İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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