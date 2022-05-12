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Son dakika haberi! Zeytinburnu'nda ev arkadaşını öldüren katiller yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Zeytinburnu'nda ev arkadaşını öldüren katiller yakalandı İstanbul Zeytinburnu'nda aynı iş yerinde çalıştığı ev arkadaşını bıçaklayarak öldüren yabancı uyruklu iki kişi Sakarya'da yakalanarak gözaltına alındı.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (İHA) - Zeytinburnu'nda ev arkadaşını öldüren katiller yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Zeytinburnu'nda aynı iş yerinde çalıştığı ev arkadaşını bıçaklayarak öldüren yabancı uyruklu iki kişi Sakarya'da yakalanarak gözaltına alındı.

Zeytinburnu Telsiz Mahallesinde 6 Mayıs günü yaşanan olayda, Afganistan uyruklu Ahmet Soltanı isimli şahıs, aynı evde yaşadığı Afganistan uyruklu M.H. ve K.H. tarafından defalarca bıçaklanmıştı. Yaralı Ahmet Soltanı hastanede hayatını kaybederken, katiller ise kaçarak kayıplara karışmıştı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek, katillerin yakalamak için çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli M.D. ve K.H isimli şahıslar, Sakarya'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - 3. Sayfa

Zeytinburnu, Afganistan, İstanbul, Sakarya, 3. Sayfa, Haberler

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