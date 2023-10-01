Zeytinburnu'nda çocuğa çarpan motosiklet kaza anı güvenlik kamerasında

ZEYTİNBURNU'nda sokakta duran kuryenin yanına gelen çocuk motosiklete gaz verdi. Hareket eden motosiklet 5 yaşındaki çocuğa çarptı. Motosiklet sürücüsü düşerken, yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Çırpıcı Mahallesi'nde motosikletli kuryenin etrafında toplanan çocuklardan biri motosiklete gaz verdi. Hareket eden motosiklet, motosikletin önünde duran 5 yaşındaki çocuğa çarparak devrildi. Motosiklet sürücüsü düşerken, hafif yaralanan çocuk için olay yerine polis ve sağlık ekibi gönderildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekibi, çocuğu olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Olaydan sonra panik yapıp uzaklaşan motosiklet sürücüsü daha sonra olay yerine dönüp polise ifade verdi. Olay anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikletin çarptığı çocuğun babası Saffet Azizler, "Duran motosikletin yanına gelen bir çocuk gaza basıyor, motosiklet benim çocuğuma çarpıyor. Hastanede gerekli işlemleri yaptırdık, çocuğumun durumu iyi çok şükür" dedi.

Mahalle sakini Ahmet Vatansever, "Çocuğa müdahale edilirken, motosiklet sürücüsüne polis geliyor dedim. Bunu duyunca motosikletli kaçtı gitti. Yaralı çocuğun elinde kanama vardı, genel durumu iyiydi" diye konuştu.