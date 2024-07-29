Zeytinburnu'nda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

İstanbul Zeytinburnu'nda otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. İtfaiyenin çalışmaları ve yanan arazinin son hali ise havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre saat 16.00 sıralarında Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi Mevlevihane Caddesi'ndeki boş bir arsada yangın çıktı. Otluk alandaki yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangının çıktığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Boş arazide çıkan ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından tamamen söndürülen yangında, arazinin son hali ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL