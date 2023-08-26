Zeytinburnu'nda bir inşaatta erkek cesedi bulundu
3. Sayfa Haberleri
Zeytinburnu'nda bulunan bir inşaatın bodrum katında hareketsiz yatan bir kişi bulundu. Olay yerine gelen ekipler, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Zeytinburnu'nda bir inşaatta erkek cesedi bulundu.
Merkezefendi Mahallesi Gümüşsuyu Davutpaşa Caddesi'ndeki 2 katlı inşaatın bodrum katında bir kişinin hareketsiz yattığını gören bekçi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, üzerinden Yılmaz Mahmut Devrim (67) adına düzenlenmiş kimlik çıkan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Çağrılan itfaiye ekiplerince inşaatın bodrum katındaki penceresinden çıkarılan Devrim'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Alper Korkmaz - 3. Sayfa