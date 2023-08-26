Zeytinburnu'nda bir inşaatta erkek cesedi bulundu

Zeytinburnu'nda bulunan bir inşaatın bodrum katında hareketsiz yatan bir kişi bulundu. Olay yerine gelen ekipler, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.