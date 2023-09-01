Zeytinburnu'nda Afganistan uyruklu bir kişi tehdit edildi ve iş yeri kurşunlandı

Zeytinburnu'nda Afganistan uyruklu bir kişi, telefonla tehdit edilerek para istendi. Para vermeyeceğini söyleyen kişiye şüpheliler tarafından iş yeri kurşunlandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

ZEYTİNBURNU'nda 2 şüpheli, Afganistan uyruklu Hamidullah Khair Andish'i (36) telefonla arayarak tehdit edip para istedi. Hamidullah Khair Andish para vermeyeceğini söyleyince şüpheliler, iş yerini kurşunladı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, dün sabah 04.00 sıralarında Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli 2 kişi Afganistan uyruklu Hamidullah Khair Andish'i (36) günlerce telefonla arayıp tehdit edip para istedi. Hamidullah Khair Andish şüphelilere para vermeyeceğini söyledi. Bunun üzerine 2 şüpheli motosikletle sabah saatlerinde Hamidullah Khair Andish'in iş yerine geldi. Şüphelilerden biri motosiklet üzerine Andish'in iş yerine art arda ateş ettikten sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheli iki kişi motosikletle işyerinin önüne geldikten sonra içlerinden bir tanesi işyerine doğru art arda ateş ediyor.