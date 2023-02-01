Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın çatı katında korkutan yangın 3. Sayfa Haberleri İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı. İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yan binaya da sirayet eden yangın korkuturken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, akşam 18.30 sıralarında Zeytinburnu ilçesi Sümer Mahallesi 9. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyüp yan binaya da sıçradı. Yükselen alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken binalarda maddi hasar oluştu. Binanın çatısından yükselen alevler çevredeki vatandaşların cep telefon kameralarına yansıdı. Ekipler ise yangının çıkış sebebini araştırıyor. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zeytinburnu İstanbul 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın çatı katında korkutan yangın - Haberler

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