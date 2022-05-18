Zeytinburnu'nda 2 yaşında çocuğun camdan düştüğü anlar kamerada - Haberler

İstanbul Zeytinburnu'nda 7'nci kattaki dairenin terasından düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmişti. O sırada kaldırımdan yürüyen başka bir kız çocuğu şans eseri kurtulurken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün Zeytinburnu Gökalp Mahallesi 46. Sokak'ta saat 19.00 sıralarında yaşanmıştı. İddialara göre, 2 yaşındaki Mune Maaz isimli yabancı uyruklu kız çocuğu yaşadıkları apartmanın 7'nci katındaki terastan düşerek ağır yaralanmış, olayı gören vatandaşlardan biri çocuğu arabasıyla hastaneye götürmüştü. Küçük kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtartılamayarak hayatını kaybetmişti. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Olay anı kamerada

Çocuğun balkondan düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sokak üzerinde bir kız çocuğu yürürken binanın yedinci katından 2 yaşındaki Mune Maaz düşüyor. Sokakta bulunan vatandaşlar yardıma koşuyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa