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Zeytinburnu'nda 11 Yaşındaki Çocuk Denizde Kayboldu

Zeytinburnu'nda 11 Yaşındaki Çocuk Denizde Kayboldu
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Zeytinburnu sahilinde denize giren 11 yaşındaki Omer A., gözden kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Zeytinburnu'nda yüzmek için denize giren 11 yaşındaki çocuk kayboldu. Denizde kaybolan çocuğu arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay, saat 12.00 sıralarında Zeytinburnu sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki Omer A. yüzmek için denize girdi. Çocuk bir süre sonra suyun içiinde gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çocuğu arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zeytinburnu Güvenlik İstanbul 3-sayfa Sağlık Çocuk

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