Zeytinburnu, Fatih, Güngören ve Şişli'de Yankesicilik Yapan Şüpheli Kadıköy'de Yakalandı

Zeytinburnu, Fatih, Güngören ve Şişli'de toplam 14 bin 460 dolarlık yankesicilik yapan 66 yaşındaki şüpheli Kadıköy'de yakalandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin daha önceden suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Zeytinburnu, Fatih, Güngören ve Şişli'de toplam 14 bin 460 dolarlık yankesicilik yapan 66 yaşındaki şüpheli Kadıköy'de yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Zeytinburnu, Fatih, Güngören ve Şişli'de vatandaşları yankesicilik yöntemiyle mağdur eden ve toplamda 14 bin 460 dolar zarara uğratan şüpheliyi Kadıköy'de yakaladı. İsminin Hadi G. olduğu öğrenilen 66 yaşındaki şüphelinin daha öncede suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Hadi G. adliyeye sevk edilirken yankesicilik anları da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - İSTANBUL