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Zeytin toplayan işçileri taşıyan cipin kazası: Hatice Uzunoğlu hayatını kaybetti

Zeytin toplayan işçileri taşıyan cipin kazası: Hatice Uzunoğlu hayatını kaybetti
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytin toplayan işçileri taşıyan cipin şarampole yuvarlanması sonucu ağır yaralanan Hatice Uzunoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada 1 kişi de yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytin toplayan işçileri taşıyan cipin şarampole yuvarlanması sonucu ağır şekilde yaralanan Hatice Uzunoğlu, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Nazilli'ye bağlı kırsal Bekirler Mahallesi'nde zeytin toplamaya giden işçileri taşıyan 09 R 0116 plakalı cip, sürücüsü İbrahim Astepe'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü 74 yaşındaki İbrahim Astape olay yerinde hayatını kaybederken 1'i ağır 6 kişi de yaralanmıştı.

Feci kazada ağır yaralanan Hatice Uzunoğlu, bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından İzmir Yeşilyurt ilçesindeki Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz kadın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kazadan 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Bekirler Mahallesi'nde oturan Hatice Uzunoğlu'nun evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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