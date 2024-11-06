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Zeytin Toplamak İçin Merdivene Çıkan Adam Düşerek Ağır Yaralandı

Zeytin Toplamak İçin Merdivene Çıkan Adam Düşerek Ağır Yaralandı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zeytin toplamak için merdivene çıkan 58 yaşındaki Halil İmre, dengesini kaybedip düşerek ağır yaralandı. İlk müdahalesi sonrası yoğun bakıma alındı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Yeni Sölöz Mahallesinde kendisine ait bahçesinde zeytin toplamak için ağaca çıkan bir şahıs merdivenden düşerek ağır yaralandı.

Olay Orhangazi'ye bağlı Yeni Sölöz Mahallesinde bir zeytin bahçesinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; Yeni Sölöz Mahallesinde yaşayan Halil İmre (58) isimli bir şahıs kendisine ait zeytinlikte zeytin ağacında zeytin toplamak için merdivene çıktı. Merdivenden dengesini kaybedip düşen ve kafasını çarpan Halil İmre ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevkedildi. İlk müdahalesi burada yapılan Halil İmre daha sonra Orhangazi Devlet Hastanesine sevkedildi.

Şehir Hastanesinde yoğun bakıma alındı

Orhangazi Devlet Hastanesinde ilk tedavisi yapılan Halil İmre ambulansla Bursa Şehir Hastanesine kaldırılarak burada yoğun bakıma alındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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