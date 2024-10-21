Zeytin Hasadı Yapan Ahmet Kayabölen Traktör Kazasında Hayatını Kaybetti
Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytin hasadı yapan 56 yaşındaki Ahmet Kayabölen, kontrolden çıkan bir traktörün çarpması sonucunda ağır yaralanarak hastanede hayatını kaybetti.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytin hasadı yapan 56 yaşındaki Ahmet Kayabölen, traktörün çarpmasıyla hayatını kaybetti.
Kaza, Samandağ ilçesi Değirmenbaşı Mahallesi'nde yaşandı. Öğle saatlerinde H.K yönetimindeki traktör kontrolden çıkarak yol kenarında zeytin hasadı yapan Ahmet Kayabölen'e çarptı. Kazada, zeytin toplayan Kayabölen ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekibi, olay yerinde ağır yaralanan Kayabölen'i Samandağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneye kaldırılan Kayabölen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Yerel Haberler Samandağ 3-sayfa Zeytin Tarım hatay Yaşam Kaza
Sıcak Gelişme:
Narin cinayetinde, amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası i