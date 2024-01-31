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Zeytin Dalı Harekatı Bölgesinde Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk askerinin terör yuvalarına pençe vurmaya devam ettiği vurgulanarak, "Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi" ifadelerine yer verildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmatlar şöyle:

"2 adet M-4 piyade tüfeği, 1 adet M4A1 piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 10 adet RPG-7 mühimmatı, 10 adet RPG-7 sevk fişeği, 25 adet el bombası, 19 adet şarjör, 1 adet kamera, 1 adet telefon, 2 adet telsiz, 1 adet termal dürbün." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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