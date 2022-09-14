Zeytin Dalı Harekat bölgesinde TSK unsurlarına saldırı: 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Suriye'nin Tel Rıfat kırsalından Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgesine terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 3 asker yaralandı. Suriye'nin Tel Rıfat kırsalından Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgesine terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 3 asker yaralandı. Edinilen bilgiye göre, terör örgütü mensupları tarafından Suriye'deki Zeytin Dalı Hareket bölgesinde TSK üs bölgesine saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 3 asker, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. - KİLİS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Suriye TSK 3. Sayfa Haberler

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