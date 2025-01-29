Zeytin Bahçesinde Traktör Devrilmesi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Çine ilçesinde zeytin bahçesinde devrilen traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Kaza Gökkaya Mahallesi Memişler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Oktay yönetimindeki 37 DN 704 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında zeytin bahçesinde devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Acil Sağlık, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan çalışmada traktör altında kalan Oktay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. olay yerinde yapılan incelemenin ardından Oktay'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. - AYDIN