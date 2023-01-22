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Zevkin bedeli ağır oldu

3. Sayfa Haberleri

Zevkin bedeli ağır oldu

Afyonkarahisar'da drift yapan bir sürücüye polis tarafından 20 bin 342 TL para cezası uygulandı.

Afyonkarahisar'da drift yapan bir sürücüye polis tarafından 20 bin 342 TL para cezası uygulandı.

Olay, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Alpaslan Gümüş Sokakta bir aracın drift yaptığı ihbarını alan polis harekete geçti. Polis bölgede bulunan güvenlik kameralarından tespit ettiği araç sürücüsüne ulaşarak 20 bin 342 para cezası uygulandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar 3. Sayfa Haberler

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