Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin Harkov bölge başkanını kovdu - Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) Harkov Bölgesi Başkanı Roman Dudin'i görevden aldı.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rus ordusunun saldırılarından en çok etkilenen Ukrayna'nın Harkov kentini ziyaret etti. Zelenskiy ziyaretinin ardından bir açıklama yaparak, " Gelip durumu anladım. Bölgedeki Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) şube başkanını kovdum. Çünkü o, savaşın ilk günlerinden itibaren şehri savunmak için çalışmıyordu, sadece kendini düşünüyordu. Amacının ne olduğunu öğreneceğiz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa