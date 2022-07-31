Zelenskiy'den Donetsk halkına "zorunlu tahliye" çağrısı - Haberler

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Zelenskiy'den Donetsk halkına "zorunlu tahliye" çağrısı

Zelenskiy'den Donetsk halkına 'zorunlu tahliye' çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donetsk bölgesinde artan Rus saldırılarının ardından Donetsk halkına "zorunlu tahliye" emri verdi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donetsk bölgesinde artan Rus saldırılarının ardından Donetsk halkına "zorunlu tahliye" emri verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile şiddetli çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesindeki halka "zorunlu tahliye" emri verdi. Savaşın sürdüğü Donetsk ve Luhansk'ın da içinde bulunduğu Donbass bölgesinde halen yüz binlerce insanın yaşadığını söyleyen Zelenskiy, "Donetsk bölgesinden ne kadar çok insan ayrılırsa, Rus ordusunun öldürmeye zamanı o kadar az olur. Birçok kişi ayrılmayı reddediyor ama yine de bunun yapılması gerekiyor. Fırsatınız varsa, Donbass'taki savaş bölgelerinde kalanlarla konuşun ve lütfen onları ayrılmanın gerekli olduğuna ikna edin" diyerek, ayrılan sakinlere tazminat verileceğini de ifade etti. Tahliyelerin kış aylarına kadar tamamlanması bekleniyor.

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun, Donetsk'teki Olenivka bölgesinde bulunan bir hapishaneyi ABD yapımı HIMARS roketleriyle vurduğunu, 40 Ukraynalı esirin hayatını kaybettiğini, 75 asker ve 8 cezaevi personelinin de yaralandığını bildirmişti. - DONETSK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Vladimir Zelenskiy Ukrayna Rusya 3. Sayfa Haberler

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