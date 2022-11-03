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Zehirli mantar yiyen koca öldü, eşi ölümden döndü

3. Sayfa Haberleri

Zehirli mantar yiyen koca öldü, eşi ölümden döndü

Ordu'da fındık bahçesinden topladıkları mantardan yiyen koca Samsun'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, eşi ise ölümden döndü.

Ordu'da fındık bahçesinden topladıkları mantardan yiyen koca Samsun'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, eşi ise ölümden döndü.

Olay, Ordu'nun Ünye ilçesinin Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun (59) ve Fadime İkinci (55) çifti, fındık bahçesinden topladıkları mantardan yedi. Zehirlenen karı-koca Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Harun İkinci ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan 3 çocuk babası Harun İkinci yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uzmanlar, son günlerde Karadeniz Bölgesi'nde mantardan zehirlenme vakalarının arttığına dikkat çekerek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Ordu 3. Sayfa Haberler

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