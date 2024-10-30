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Zehirli Aslan Balığı Kurbanı: Parmağı İki Kat Büyüdü

Zehirli Aslan Balığı Kurbanı: Parmağı İki Kat Büyüdü
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde amatör balıkçı Çağdaş Şaşmaz, avladığı zehirli aslan balığının dikenleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Parmağa batan diken yüzünden şişen parmağı neredeyse iki kat büyüdü. Şaşmaz, diğer balıkçılara dikkatli olmalarını tavsiye etti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde avlanan Çağdaş Şaşmaz'ın ölü sandığı ve eliyle dokunduğu zehirli aslan balığının dikenleri parmağına battı. Parmağı neredeyse 2 kat büyüyen Şaşmaz, soluğu hastanede aldı. Hastanelik olan amatör balıkçının o anları su altı kamerasına yansıdı.

Gazipaşa'da amatör balıkçılık ve serbest dalış sporu yapan Çağdaş Şaşmaz, zıpkınla avladığı zehirli aslan balığının dikeni parmağına battı. Parmağı bir anda iki katı büyüklüğüne çıkan ve acı hisseden Şaşmaz, hemen karaya çıkarak soluğu hastanede aldı. Hastanede tedavisi yapılan Şaşmaz, vatandaşları aslan balığına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"Çok değişik bir acı hissetmeye başladım"

O anları anlatan Şaşmaz, "Suya girdikten yarım saat sonra taşlıklara vardım ve baktığım bütün taşlık yuvaların altında aslan balıkları vardı. Önce bir kaç keşif dalışı sonrasında ava başladım. 3 ya da 4 tane avlamıştım. En son avladığım balık ölmüş gibi görünüyordu. Fakat balık şok halindeymiş. Ağız kısmından tutar tutmaz sırtındaki en etkili dikenlerin iki tanesini başparmağımın üst kısmına sapladı. O sıra çok değişik bir acı hissetmeye başladım. Eldivenimi çıkarıp parmağı sıkıp kan aktığını gördüm. Bir faydası olacağını düşünerek lastik doladım ve son hızla karaya döndüm. Hızlıca hastaneye gittik. Orada gerekli ilaçları serum ile verdiler. Bir iki saat kadar çok şiddetli ağrı ve acılar hissettim" dedi.

"Herkese dikkatli olmasını tavsiye ediyorum"

Ağrılarının hastaneden çıktıktan yarım saat sonra geçtiğini belirten Şaşmaz, "Parmağım değişik bir şekilde şişmeye başladı. Bir gün sonra şişlik iyice artınca tekrar hastaneye gittim ve müdahale edip şişliğin içindeki sıvıyı enjektör yardımı ile çektiler. Şu an herhangi bir ağrım yok. Yanımda arkadaşım olmasaydı sonuçlar çok daha kötü olabilirdi. Umarım bir daha böyle bir deneyim yaşamam. Herkese dikkatli olmasını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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