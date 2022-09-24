Zehirlenmelerin yaşandığı Yuva köyünde vatandaşlarda VTEC bakterisine rastlandı

Bolu'da, bir kişinin yaşamını yitirdiği 148 kişinin zehirlendiği Yuva köyünde hastaneye sevk edilen vatandaşların yapılan tetkiklerinde hayvansal atıklardan insanlara bulaşan VTEC isimli bakteri tespit edildi.

Bolu'da, bir kişinin yaşamını yitirdiği 148 kişinin zehirlendiği Yuva köyünde hastaneye sevk edilen vatandaşların yapılan tetkiklerinde hayvansal atıklardan insanlara bulaşan VTEC isimli bakteri tespit edildi.

Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde Kurban Bayramı'nda başlayan zehirlenme vakalarının ardından bir kişi yaşamını yitirirken 148 kişide hastaneye kaldırıldı. Kanlı ishal ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye sevk edilen vatandaşlardan bazıları böbrek yetmezliği nedeniyle günlerce yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdi. Çevre illerdeki hastanelerde tedavi altına alınan bazı vatandaşların yapılan tetkiklerinde vücutlarında hayvansal atıklardan insana bulaşan VTEC bakterisine rastlandı.

Sığır ve koyunların bağırsaklarında bulunan VTEC bakterisinin karın ağrısı, ishal, mide bulantısı ve akut böbrek yetmezliğine neden olduğu, bakterinin sulara karışan hayvansal atıklar ya da bu atık sularla sulanan meyve ve sebzelerin tüketilmesi ile insanlara bulaştığı belirlendi.

Yeni bir bakterinin ortaya çıkmasının ardından köylülerin kullandığı suya bu bakterinin nasıl bulaştığının tespit edilmesi için uzman ekiplerin araştırma yapacağı öğrenildi. - BOLU