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Zehirlenen köpek kurtarılamadı

Zehirlenen köpek kurtarılamadı

3. Sayfa Haberleri

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yol kenarına atılan zehirli yiyecekle zehirlenen köpek, veterinere götürülürken telef oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yol kenarına atılan zehirli yiyecekle zehirlenen köpek, veterinere götürülürken telef oldu. Hayvanseverler, sorumluların bulunmasını istedi.

Dereköy Mahallesi'nde siyah yetişkin bir köpeği ağzından köpük geldiğini gören hayvanseverler, köpeği kamyonete alıp veterinere götürmek üzere yola çıktı. Köpek, yolda telef oldu. Köpeğin zehirlenmesinden sorumlu olan kişi veya kişilerin bulunmasını isteyen Başka Bir Hayat Diliyorum Derneği Başkanı İnci Kutay, "Dereköy'de yol kenarına atılan zehirle bir köpek öldürüldü. Zehirlendiği fark edildiğinde, veterinere götürüldü ise de yolda hayatını kaybetti. Boynunda siyah renkli bir tasma mevcut. Şayet sahibi varsa, bedeni Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edildi, oradan alabilir. Zaten kısacık olan hayatlarından, böylesine acı çektirerek koparıp alanlarla aynı havayı solumak bir kabus gibi" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

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