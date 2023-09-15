Zehir tacirlerine 10 ilde operasyon: 265 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde düzenlenen operasyonlarda 265 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, İstanbul, Diyarbakır, Eskişehir, Denizli, Mersin, Bolu, Kırklareli, Şanlıurfa, Manisa ve Bilecik'te düzenlenen operasyonlarda 245'i sokak satıcısı olmak üzere 265 zehir tacirinin yakalandığını bildirdi.

Emniyet ve jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonlarda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 158 kilogram muhtelif içerikte uyuşturucu madde ve 125 bin adet uyuşturucu ele geçirilirken, 245 sokak satıcısı şüpheli şahıs yakalandı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Nuri Akdemir Narkoterör Operasyonu çerçevesinde 715 kilo toz esrar ve 964 kilo kubar esrar ile 6 milyon 338 bin 410 kök kenevir ele geçirildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, 6 buçuk kilogram kubar esrar ele geçirilirken 2 şüpheli yakalandı. Denizli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 3.5 kilogram kubar esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli şahıs yakalandı. Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 1.5 kilogram skunk, 1.5 kilogram kubar esrar ele geçirilirken, 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, 58 kilogram skunk ele geçirilirken 1 şahıs yakalandı. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, 103 kilogram esrar ele geçirilirken 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, bonzai yapımında kullanılan muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı. Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Zehir tacirlerine düzenlenen operasyonları, "Zehir tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Her an enselerindeyiz" notu ile paylaşan Bakan Yerlikaya, "Operasyonu düzenleyen Kahraman Emniyetimizi, Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA