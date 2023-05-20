Zehir tacirleri kovalamacayla yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 'Dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü uzun kovalama neticesinde yakalandı. Araçta yapılan aramada 1.7 kilo uyuşturucu ele geçirildi, olaya ilişkin 2 şahıs gözaltına alındı.

Kocaeli'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Dün Gebze ilçesinde şüphe üzerine durdurulmaya çalışan araç sürücüsü gaza basması neticesinde kovalamaca başladı. Uzun kovalama neticesinde araç sürücüsü ve yanında bulunan şahıs, Başiskele'de yakalandı. Araçta yapılan aramada 6 parça halinde 1.7 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Maddeye el konulurken olaya ilişkin 2 şahıs da gözaltına alındı. - KOCAELİ