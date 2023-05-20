Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Zehir tacirleri kovalamacayla yakalandı

Zehir tacirleri kovalamacayla yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 'Dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü uzun kovalama neticesinde yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 'Dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü uzun kovalama neticesinde yakalandı. Araçta yapılan aramada 1.7 kilo uyuşturucu ele geçirildi, olaya ilişkin 2 şahıs gözaltına alındı.

Kocaeli'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Dün Gebze ilçesinde şüphe üzerine durdurulmaya çalışan araç sürücüsü gaza basması neticesinde kovalamaca başladı. Uzun kovalama neticesinde araç sürücüsü ve yanında bulunan şahıs, Başiskele'de yakalandı. Araçta yapılan aramada 6 parça halinde 1.7 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Maddeye el konulurken olaya ilişkin 2 şahıs da gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kocaeli Seçim Sonuçları
Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2019
Kocaeli Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Tragger Gebze 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title