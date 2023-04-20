Zehir tacirinin evindeki çelik kasadan uyuşturucu çıktı

Konya'da narkotik ekipleri yaşanan kovalamaca sonucu yakaladığı uyuşturucu tacirinin evinde yaptığı aramada çelik kasaya gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarıyla mücadelesini sürdürüyor. Ekipler, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan A.A.'nın üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde buldu. Şahıs uyuşturucu maddeyi 16 plakalı bir otomobille dolaşan sürücüden satın aldığını belirtmesi üzerine araç bulunarak takibe alındı. Polis ekiplerini fark eden sürücü otomobilden 90 gram sentetik uyuşturucu maddesini atarak kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan şüpheli M.K. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde arama yapan polis ekipleri, çelik kasa içerisine saklanmış vaziyette 940 gram sentetik uyuşturucu maddesi, uyuşturucu madde yapımında kullanılan bir miktar ham madde, 56 adet uyuşturucu hap maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 568 bin lira değerinde altın ele geçirdi.

Öte yandan, olayla ilgili gözaltına alınan M.K. hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan, A.A.'ya ise "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçlarından haklarında işlem başlatıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - KONYA