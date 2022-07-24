Zehir taciri polisten kaçamadı İzmir'in Bayraklı ilçesinde 45 dakika içerisinde iki kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheli polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. İzmir'in Bayraklı ilçesinde 45 dakika içerisinde iki kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheli polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin evinde 1 kilo 120 gram esrar ele geçirildi. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir şüphelinin 45 dakika içerisinde 2 kişiye uyuşturucu sattığı tespit edildi. Zehir tacirini yakalamak için harekete geçen ekipler, şüpheli C.T.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 1 kilo 120 gram esrar, 55 gram metamfetamin ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan C.T.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - İZMİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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