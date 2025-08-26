Zara'da Sulama Kanalına Düşen İnek, Kepçe ile Kurtarıldı

Zara'da Sulama Kanalına Düşen İnek, Kepçe ile Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Zara ilçesinde sulama kanalına düşen inek, köylülerin uzun uğraşlarının ardından kepçe yardımıyla kurtarıldı. İneğin sahibi, durumu yetkililere bildirdi ve köylüler harekete geçti. Yaklaşık 5 saatlik çabadan sonra inek kurtarıldı.

Sivas'ın Zara ilçesinde sulama kanalına düşen inek, köylülerin uzun uğraşları sonucu kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Zara ilçesine bağlı Çaypınar ve Akdeğirmen köylerinin ortak merasında meydana geldi. Çaypınar köyünde yaşayan T.D.'ye ait bir inek sulama kanalına düştü. Hayvanın kanala düştüğünü yaklaşık bir saat sonra fark eden sahibi, durumu yetkililere bildirerek yardım istedi. Köylüler de ineği kurtarmak için seferber oldu. Yaklaşık 5 saat süren tüm uğraşlara rağmen kanaldan çıkarılamayan hayvan, Zara ilçesinden getirilen kepçe yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Köylüler, başarılı kurtarma operasyonunda emeği geçen ekiplere teşekkür etti.

"5 saat bekledik"

Köy sakini Nurettin Kaya, ineği uzun uğraşlar sonucu kurtardıklarını belirterek, "Hayvanlarını otlatan bir komşumuzun ineği su kanalına düşüyor. Daha sonra komşumuz ineği yaklaşık bir saat sonra fark ediyor. İneği düştüğü kanaldan kurtarmaya çalışıyor fakat kurtaramıyor. Daha sonra ise çevredekilerden yardım istiyor. Yine de ineği düştüğü yerden kurtaramadık ve 5 saat kadar bekledik. Biz de kendi imkanlarımız ile bir arkadaşımızın kepçesini kamyona yükledik ve olay yerine getirdik. Yarım saat uğraştıktan sonra ise ineği kurtardık" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt'ten mesaj verdi: Kılıç kınından çıkarsa kelama yer kalmaz

Tarihi ilçeden tarihi mesaj: Kılıç kınından çıkarsa...
Memur ve memur emeklisinin zammı belli oluyor: İşte üzerinde durulan rakam

Memur ve emeklinin zammı belli oluyor: İşte üzerinde durulan rakam
Başsavcılıktan Mücahit Birinci talimatı! Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak

Başsavcılıktan Emniyete Mücahit Birinci talimatı
Sınav çıkışı babasının çiçeklerle karşıladığı Çimen, hayallerine kavuştu

Türkiye onu bu görüntülerle tanımıştı! İşte Çimen'in kazandığı bölüm
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrılık nedeni belli oldu

Hande-Hakan çiftinin ayrılık nedeni belli oldu! Kriz çıkmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.