Zara'da Sulama Kanalına Düşen İnek, Kepçe ile Kurtarıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde sulama kanalına düşen inek, köylülerin uzun uğraşları sonucu kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Zara ilçesine bağlı Çaypınar ve Akdeğirmen köylerinin ortak merasında meydana geldi. Çaypınar köyünde yaşayan T.D.'ye ait bir inek sulama kanalına düştü. Hayvanın kanala düştüğünü yaklaşık bir saat sonra fark eden sahibi, durumu yetkililere bildirerek yardım istedi. Köylüler de ineği kurtarmak için seferber oldu. Yaklaşık 5 saat süren tüm uğraşlara rağmen kanaldan çıkarılamayan hayvan, Zara ilçesinden getirilen kepçe yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Köylüler, başarılı kurtarma operasyonunda emeği geçen ekiplere teşekkür etti.

"5 saat bekledik"

Köy sakini Nurettin Kaya, ineği uzun uğraşlar sonucu kurtardıklarını belirterek, "Hayvanlarını otlatan bir komşumuzun ineği su kanalına düşüyor. Daha sonra komşumuz ineği yaklaşık bir saat sonra fark ediyor. İneği düştüğü kanaldan kurtarmaya çalışıyor fakat kurtaramıyor. Daha sonra ise çevredekilerden yardım istiyor. Yine de ineği düştüğü yerden kurtaramadık ve 5 saat kadar bekledik. Biz de kendi imkanlarımız ile bir arkadaşımızın kepçesini kamyona yükledik ve olay yerine getirdik. Yarım saat uğraştıktan sonra ise ineği kurtardık" dedi. - SİVAS