Zara'da Dereye Atılan Kimyasal İlaç Kutuları Ekipleri Harekete Geçirdi
Sivas'ın Zara ilçesinde tarımda kullanılan kimyasal ilaç kutuları dereye atıldı. AFAD ekipleri olay yerine gelerek kutuları topladı ve yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Sivas'ın Zara ilçesinde dereye atılan, tarımda kullanılan kimyasal ilaç kutuları ekipleri harekete geçirdi. Yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Zara'da tarımsal ilaçlamada kullanılan bazı kimyasal ilaç kutuları dereye atıldı. Bölge sakinleri durumu Sivas AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri özel kıyafetlerini giyerek atılan ilaç kutularını topladı. Kısa süreliğine paniğe neden olan kutuların boş olduğu anlaşıldı. Dere kimyasal ilaçlardan temizlenirken yapılan incelemelerde bir olumsuzluğa rastlanmadı. - SİVAS