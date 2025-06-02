Zaporijya'daki Hava Saldırısında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Zaporijya'daki Hava Saldırısında 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus güçlerinin Ukrayna'nın Zaporijya kentinde düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi yaşamını yitirirken, Sumi bölgesine düzenlenen İHA saldırısında 6 kişi yaralandı. Saldırılar, ateşkes görüşmelerinin gölgesinde gerçekleşti.

Rus güçlerinin Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya kentinde düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi hayatını kaybederken, Sumi bölgesine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısında 6 kişi yaralandı.

Rusya ile Ukrayna İstanbul'da bugün yapılması planlanan ateşkes görüşmelerinin gölgesinde karşılıklı saldırılarına devam ediyor. Ukrayna'nın dün Rus savaş uçaklarına yönelik saldırılarına, Moskova bugün hava saldırıları ile karşılık verdi. Rus güçlerinin Ukrayna'nın Zaporijya kentine düzenlediği topçu ve hava saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti. Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov, saldırılarda toplam 9 kişinin yaralandığını ve bir dükkan ile birçok evin ağır hasar aldığını belirtti.

Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumi bölgesine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısında ise 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ukrayna'nın Rusya'nın kalbine yaptığı saldırılarda hasarın boyutu çok büyük

Rusya'nın kalbine yapılan saldırılarda hasarın boyutu çok büyük
İstanbul'da barış zirvesi! Rusya-Ukrayna heyetleri bir araya gelecek

Tarihi saldırı sonrası gözler İstanbul'da! Masadan barış çıkacak mı?
İzmir'de kriz büyüyor! Eylem yapan işçilerle çöpleri toplayan vatandaşlar arasında kavga çıktı

İzmir'de durum iyiye gitmiyor! Kordondan gelen görüntüye bakar mısınız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aralarında yıldız isimler de var! Galatasaray'da tam 14 futbolcunun kalemi kırıldı

Galatasaray'da tam 14 futbolcunun kalemi kırıldı
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı

18 yaşındaki genç hesabına gelen 150 bin lira nedeniyle tutuklandı
Kızıl Goncalar'ın yıldız ismi Sitare Akbaş, sezonu sevgilisiyle Bodrum'da açtı

Kızıl Goncalar'ın yıldızı yeni aşkıyla otelde böyle görüntülendi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Erkan Kolçak Köstendil yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı

Yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı
Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler

Türk kadınlara skandal hakaretler! Tacizci Hint Youtuber gözaltında
Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi

Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi
Bakan Kurum, Özgür Özel'e Bayhan'ın şarkısıyla yanıt verdi

Bakan Kurum, CHP liderine Bayhan'la yanıt verdi! Seçtiği şarkı bomba
Nusret'e soğuk duş! Şampiyonlar Ligi partisine alınmadı, kapıdan kovuldu

Nusret'e soğuk duş! Mekanın kapısından yaka paça kovuldu
İzmir'de grev krizi büyüyor! Çöpleri başkan topladı, işçilerle karşı karşıya geldi

Çöpleri başkan toplamaya kalktı, işçilerle karşı karşıya geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.