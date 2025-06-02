Zaporijya'daki Hava Saldırısında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Rus güçlerinin Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya kentinde düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi hayatını kaybederken, Sumi bölgesine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısında 6 kişi yaralandı.

Rusya ile Ukrayna İstanbul'da bugün yapılması planlanan ateşkes görüşmelerinin gölgesinde karşılıklı saldırılarına devam ediyor. Ukrayna'nın dün Rus savaş uçaklarına yönelik saldırılarına, Moskova bugün hava saldırıları ile karşılık verdi. Rus güçlerinin Ukrayna'nın Zaporijya kentine düzenlediği topçu ve hava saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti. Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov, saldırılarda toplam 9 kişinin yaralandığını ve bir dükkan ile birçok evin ağır hasar aldığını belirtti.

Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumi bölgesine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısında ise 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. - KİEV