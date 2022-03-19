Zaporijya'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zaporijya'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Zaporijya'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Ukrayna'nın Zaporijya kentinde bugünden itibaren geçerli olacak sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ukrayna'nın Zaporijya kentinde bugünden itibaren geçerli olacak sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ukrayna'nın güneydoğusunda bulunan Zaporijya kentinde, sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bugün yerel saatle 16.00'da başlayacak yasak, pazartesi 06.00'ya kadar devam edecek. Sık sık Rusya tarafından hedef alınan Zaporijya'ya, Mariupol'den kaçan Ukraynalılar da gelmeye devam ediyor. - ZAPORİJYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sokağa Çıkma Yasağı, Zaporijya, Ukrayna, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title