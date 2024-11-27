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Zap'ta Mehmetçik Operasyonlarına Devam Ediyor

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Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta kilidi kapatan Kahraman Mehmetçik, Milli Savunma Bakanlığı'nın bildirdiğine göre bölgede operasyonlara aralıksız devam ediyor.

Zap'ta kilidi kapatan Mehmetçik, bölgede operasyonlara aralıksız devam ediyor

ANKARA - Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta kilidi kapatan Kahraman Mehmetçik, bölgede operasyonlara aralıksız devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta kilidi kapatan Kahraman Mehmetçiğin, bölgede operasyonlara aralıksız devam ettiğini bildirdi. MSB tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada "Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlar ile terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız" ifadeleri kullanıldı.

Zap'ta Mehmetçik Operasyonlarına Devam Ediyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞUKAN GÜREL - 3.Sayfa
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