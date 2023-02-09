Zamanla yarışan ekipler adeta geceyi aydınlattı, dron ile havadan görüntülendi 3. Sayfa Haberleri 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından büyük bir yıkıma uğrayan Kahramanmaraş'ta ekiplerin gece süren çalışmaları dron ile havadan görüntülendi. 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından büyük bir yıkıma uğrayan Kahramanmaraş'ta ekiplerin gece süren çalışmaları dron ile havadan görüntülendi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3 gün önce sabah saatlerinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem enkaza yol açtı. Birçok ilde de hissedilen depremin ardından Kahramanmaraş merkezde apartmanlar çöktü. Enkaz yığınına dönen yapılarda mahsur kalan vatandaşların kurtartılması için ekipler zamanla yarışıyor. Gece gündüz demeden büyük bir fedakarlıkla çalışan ekiplerin gece de süren kurtarma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde ambulansların sirenleri adeta geceyi aydınlattı. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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