Zafer Plaza'da göçük... Bir mağazanın tavanı çöktü, büyük panik yaşandı

BURSA (İHA) - Bursa'nın en büyük alışveriş merkezlerinden Torunlar A.Ş.'ye ait Zafer Plaza'da bir işyerinin tavanı çöktü.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevkedilirken, göçük altında kalanların olup olmadığı araştırılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Torunlar A.Ş.'ye ait Zafer Plaza'nın güney kısmındaki ünlü giyim mağazasında yaşanan tavan çökmesi neticesi

alışveriş merkezini bir anda toz bulutu kapladı. O sırada mağazada ve alışveriş merkezi içerisinde bulunan vatandaşlar panik içerisinde kendilerini mağaza dışına attı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekibi sevkedildi.

Göçük altında kalan vatandaş olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

Öte yandan Torunlar AŞ. tarafından Tarihi Hanlar ve Çarşı Bölgesi'nde Boyner mağazasının yıkımı gerçekleştiriliyor. Boyner mağazası da Zafer Plaza alışveriş merkezinin bir parçası olarak biliniyor - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa