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Zafer Partisi Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekmek İçin Biber Gazı Dağıttı

Zafer Partisi Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekmek İçin Biber Gazı Dağıttı
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Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlediği programda kadın muhabirlere ve vatandaşlara kullanımı yasak olan biber gazı dağıttı.

Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanlığı tarafından kadınlara, sivil vatandaşlar tarafından kullanımı yasak olan biber gazı dağıtıldı.

Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde program düzenlendi. İl Başkanlığı binası önünde düzenlenen programda, Zafer Partisi Eskişehir İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ümmühan Aka, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamanın ardından Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Hasan Demir kadın muhabirlere ve vatandaşlara, satışı ve sivil vatandaşlar tarafından kullanımı yasak olan biber gazı hediye etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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