Üye Girişi
Haberler
Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma

2 saat önceki sözleri başını yaktı! İmamoğlu'na jet hızıyla soruşturma
Milli Eğitim Bakanlığı 'fahiş fiyat' talep eden özel okullara soruşturma başlattı

MEB düğmeye bastı! Fahiş fiyat talep eden okullar şimdi yandı
Özel'den iktidara seçim resti: Partim hazır, adayımız hazır

Özel'den iktidara seçim resti: Adayımız hazır, çık karşıma al cevabını
7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi

Oğlunu silahla vuran cani baba kendini eve kilitledi

Ümit Özdağ Hakkında Cumhurbaşkanı'na Hakaret Soruşturması Başlatıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025'teki il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözleri nedeniyle soruşturma açtı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli sözler söylediği sözler gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025'de partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı.

Ümit Özdağ Hakkında Cumhurbaşkanı'na Hakaret Soruşturması Başlatıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Yolda yürüyen genç kıza yumruk atan şahıstan akıllara ziyan savunma
img

Yediği kebabı tek cümleyle özetledi
img

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de yeni başkan Donald Trump'ın yıllık kazancı gündemde

ABD başkanının yıllık kazancı ve ayrıcalıkları saymakla bitmiyor
Emeklinin gözü bu haberde! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam

Emeklinin Beklediği haber! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam
Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış
Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!

Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!
Otomobil sürücüsü kendisine saldıran kuryeyi copla darbetti

Görüntü İstanbul trafiğinde kaydedildi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.